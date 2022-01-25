Больше реальных отзывов, выше продажи
Больше реальных отзывов, выше продажи
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Последние отзывы
Оператор ДКЦ. Работаю в данном банке более 5 лет. За свой трудовой стаж ни разу не было задержки заработной платы даже на день. Я всегда знаю, что все, что я заработала-получу, без подвохов и недосчетов. Прекрасный коллектив, руководители всегда своевременно оказывают должную помощь и поддержку, оплачиваемый отпуск. Возможности карьерного роста появляются периодически, всегда можно подняться выше по должности. Условия труда чудесные, потому как, что может быть лучше работы дома, свой уют рабочий создаем мы сами. Программное обеспечение замечательное, достаточно много работала на других платформах, не сравнить работу ни атс, ни самой системы ни с чем другим. Прикрепляю фото-изображения из здания:
Что мне нравится в работодателе: Работа находится близко к дому. Не скучная работа, можно каждые 2 часа меняться: идти работать по залу или на кассе Что можно было бы улучшить: Атмосфера среди сотрудников удушающая. Иногда обеденный перерыв может начаться только к 5 часам вечера. Переработки.
Обещали перезвонить и сказать подошла я им или нет, но звонка так и не поступило) написала им сама, в итоге только на след. день после моего вопроса ответили что они выбрали другого кандидата, что у них конкурсная основа)) Почему об этом не говорилось изначально?и в вакансии не прописывается? Еще на собеседование поняла что там дурдом, работа с 9:30 до 22:30 , по вечерам мытье полов пока старшие продавцы считают кассу Так же мед. книжка за свой счет Не рекомендую там работать, впечатление от собеседования уже негативное, полнейшее лицемерие у девушки которая брала меня на работу "приятно было пообщаться, мы вам обязательно перезвоним" зачем обнадёживать людей? Мне пришлось 4 дня ждать ответа, и то я сама этому поспособствовала, так бы и не дождалась.Была лучшего мнения о этой компании, сейчас понимаю что работать там явно не стоит)